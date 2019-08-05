Осуждённый из Иркутской области сыграет на международном турнире по шахматам

В турнире участие примут осуждённые из России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США



5-6 августа состоится международный интернет-турнир по шахматам среди осуждённых, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США. Каждую страну представят 4 человека, которые сыграют друг с другом по круговой системе. Команда-победитель определится по количеству набранных очков.



По видеоконфернцсвязи с приветственным словом к участникам обратится многократный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, который, кстати, уже приготовил победителю свой эксклюзивный подарок.



В России за интернет-баталиями будут наблюдать представители ФСИН России и СМИ. Трансляция будет организована в Москве и четырёх городах, где будут играть участники российской команды, - Иркутске, Брянске, Томске и Элисте. Выбор игроков, которые будут участвовать в международном шахматном турнире, был сделан по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Она прошла 19 июля в преддверии международного дня шахмат одновременно во всех регионах России.



Иркутскую область представит 59-летний осуждённый из исправительной колонии № 3 Иркутска. Мужчина является кандидатом в мастера спорта по шахматам, а также неоднократным победителем региональных турниров среди осуждённых и популяризирует этот вид спорта в колонии. Специально для международного интернет-турнира в ИК-3 будет организована видеоконференцсвязь, 5 августа игра начнётся в 21:00 по иркутскому времени, сообщает пресс-служба УФСИН по Иркутской области.