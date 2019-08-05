В Улан-Удэ автомобилисты выстроили свои машины в надпись «Спаси Сибирь»



На выходных автомобилисты устроили флешмоб на Верхней Березовке. Суть акции заключалась в том, чтобы составить словосочетание «Спаси Сибирь» из машин и запечатлеть этот момент на фото с высоты птичьего полёта - при помощи квадрокоптера.



- Цель акции - привлечь внимание общественности и чиновников к теме тушения лесных пожаров в Сибири. Порядка 3 млн га горит, и никто ничего не делает. Отправили несчастный самолёт, который сломался и четвёртый день находится в неисправном состоянии, - рассказал участник флешмоба на видео, размещённом в паблике ves_ulan_ude.



Пока машины выстраивались в буквы, дети разрисовали старый отечественный автомобиль, на котором также написали «Спаси Сибирь».









Всё действо продлилось до самой ночи. Улан-удэнцы также решили выстроится и составить автомобильный код республики «03», при этом участники акции кричали «И мы счастливы!».



Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на акцию, люди писали: «В чём смысл этого всего?», «Лучше денег собрать для добровольцев, которые тушат пожары», «Горит Сибирь, но они счастливы!». В то же время нашлось много подписчиков, которые поддержали идею и похвалили организаторов: «Молодцы! Тоже хотела приехать», «Я вами горжусь!».



Тем временем, согласно данным ФБУ «Авиалесоохраны», на 5 утра (местное время) 5 августа на территории страны действовал 171 лесной пожар на площади 126 549 га, по которым проводились работы по активному тушению. В том числе это 61 пожар на площади 88 235 га (Иркутская область); 78 пожаров на площади 32 778 га (Красноярский край); 12 пожаров на площади 1 195 га (Республика Саха (Якутия)); 4 пожара на площади 646 га (Республика Бурятия) и т.д.



По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 5 утра 5 августа на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда на территории России находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 270 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 2 321 131 га. По ним прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это в том числе 89 пожаров на площади, пройденной огнём, 918 501 га (Республика Саха (Якутия)); 50 пожаров на площади, пройденной огнём, 783 094 га (Красноярский край); 60 пожаров на площади, пройденной огнём, 523 087 га (Иркутская область); 20 пожаров на площади 46 567 га (Республика Бурятия); 43 пожара на площади 39 171 га (Забайкальский край) и т.д.



Режим ЧС введён в 4 регионах России на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), в 1 районе Бурятии.



