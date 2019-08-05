Легкоатлетки Иркутской области взяли 3 медали на всероссийской спартакиаде

В их копилке «золото», «серебро» и «бронза»





Спортсменки Иркутской области завоевали три медали на финальных соревнованиях по лёгкой атлетике IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. Состязания среди юниоров и юниорок 2000-2002 годов рождения проходили с 1 по 4 августа на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.Две медали легкоатлетки выиграли в беге на дистанции 800 метров. Первой финишировала Ольга Родиошкина с результатом 2:05,69. Второй стала Ирина Гущенец, показавшая результат 2:05,86. Обе спортсменки тренируются в областной Школе высшего спортивного мастерства. Тренерами Ольги являются Ирина Белова и Сергей Ананьев. Ирина занимается у Василия Шкурбицкого, Елены Болсун и Анатолия Николаенко.В прыжках с шестом бронзовым призёром стала воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко Мария Распутина с результатом 3 метра 50 сантиметров. Спортсменка тренируется у Сергея и Галины Ткаченко и Вадима Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.