Ангарчанка стала призёром международного борцовского турнира в Польше

В финале она уступила уроженке Тулуна





Спортсменка из Ангарска Екатерина Букина стала серебряным призёром международного турнира по женской борьбе «Poland Open-2019», который 4 августа завершился в Варшаве. Она выступала в весовой категории до 76 килограммов.

В финале Екатерина Букина уступила уроженке Тулуна, олимпийской чемпионке Наталье Воробьевой. Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли Эпп Мае (Эстония) и Эльмира Сыздыкова (Казахстан)Напомним, Екатерина Букина – чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, бронзовый призёр XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Екатерина является заслуженным мастером спорта России. Тренер спортсменки – Валерий Чупаков, первый тренер – Наталья Иванова. В июле 2019 года Екатерина Букина завоевала золотую медаль на традиционном международном турнире по женской борьбе Гран-при Испании. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.