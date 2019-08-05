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В Улан-Удэ осудили гражданина Узбекистана за фальсификацию доказательства

В Улан-Удэ осудили гражданина Узбекистана за фальсификацию доказательства
Общество,  Фото:pixabay.com
Иностранец соврал о принадлежащей ему машине

В Улан-Удэ осудили 37-летнего гражданина Узбекистана, который сфальсифицировал доказательство по гражданскому делу.

В конце 2018 года он, являясь третьим лицом по делу, рассматриваемому Арбитражным судом Бурятии, представил суду для приобщения к делу в качестве доказательства фиктивный договор займа под залог транспортного средства.

Однако, судом был сделан запрос в ГИБДД. Как выяснилось, автомобиль никогда не принадлежал иностранцу. Директор ломбарда пояснил, что подпись принадлежит другому человеку.

- Советским районным судом мужчина признан виновным по ч.1 ст.303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле», ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Тесленко. 
прокуратура Узбекистан
 
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