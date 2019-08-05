В трёх сёлах Бурятии введён режим ЧС из-за поднятия уровня воды в Селенге



В настоящее время наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Джида (в среднем 28 см за последние 3 суток), а также снижение интенсивности подъёма уровня воды на реке Селенга на территории Монголии, а также на её притоках.



По Улан-Удэ за сутки произошёл небольшой подъём уровня воды Селенги на 2 см, уровень воды в целом составляет 207 см. Об этом сообщили сегодня на брифинге в правительстве региона.



Как сообщал «Байкал-Daily», по данным мэрии Улан-Удэ - по состоянию на 6:00 5 августа уровень воды в реке Селенге в целом



- В случае сохранения интенсивности поднятия уровня воды в реке Селенга в среднем на 16 см, в Улан-Удэ при наихудшем сценарии развития обстановки в ближайшие двое суток будет наблюдаться выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности, - сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Бурятии полковник Сергей Петров.



В дальнейшем, с учётом снижения уровней воды в река Джида и интенсивности подъёма в реке Селенга на территории Монголии прогнозируется снижение интенсивности подъёма уровня воды в бассейне реки Селенга. Как сообщал «Байкал-Daily», по данным мэрии Улан-Удэ - по состоянию на 6:00 5 августа уровень воды в реке Селенге в целом составил 210 см. С 20:00 4 августа уровень не изменился.- В случае сохранения интенсивности поднятия уровня воды в реке Селенга в среднем на 16 см, в Улан-Удэ при наихудшем сценарии развития обстановки в ближайшие двое суток будет наблюдаться выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности, - сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Бурятии полковник Сергей Петров.В дальнейшем, с учётом снижения уровней воды в река Джида и интенсивности подъёма в реке Селенга на территории Монголии прогнозируется снижение интенсивности подъёма уровня воды в бассейне реки Селенга.



В Улан-Удэ наблюдается выход грунтовых вод в подвалах 151 дома, расположенного в низменных участках местности, и подтопление 3-х жилых домов в ДНТ «Весна», находящихся в низменной части. 4 августа зафиксирован выход грунтовых вод в шести подпольях домов села Поселье Иволгинского района. Введён режим ЧС в сельских поселениях Сотниковское, Гурульбинское и Оронгойское Иволгинского района.



- В посёлке Сотниково создалась угроза – произошёл подмыв участка береговой линии в районе местности ДНТ «Респект», проводятся работы по подсыпке низменных участков берега, чтобы исключить подтопление. В Улан-Удэ введён режим функционирования сил РСЧС повышенной готовности, создан оперативный штаб, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.



В превентивных целях информация с прогнозами и рекомендациями была доведена до администраций районов республики.





В Бурятии в связи с обильными осадками сейчас сложная гидрологическая обстановка.