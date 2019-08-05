 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

В трёх сёлах Бурятии введён режим ЧС из-за поднятия уровня воды в Селенге

В трёх сёлах Бурятии введён режим ЧС из-за поднятия уровня воды в Селенге
Общество,  Фото:соцсети
В Улан-Удэ подтоплено 3 жилых дома и 151 подвал в домах горожан

В Бурятии в связи с обильными осадками сейчас сложная гидрологическая обстановка. 
 
В настоящее время наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Джида (в среднем 28 см за последние 3 суток), а также снижение интенсивности подъёма уровня воды на реке Селенга на территории Монголии, а также на её притоках. 

По Улан-Удэ за сутки произошёл небольшой подъём уровня воды Селенги на 2 см, уровень воды в целом составляет 207 см. Об этом сообщили сегодня на брифинге в правительстве региона. 

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным мэрии Улан-Удэ - по состоянию на 6:00 5 августа уровень воды в реке Селенге в целом составил 210 см. С 20:00 4 августа уровень не изменился. 

- В случае сохранения интенсивности поднятия уровня воды в реке Селенга в среднем на 16 см, в Улан-Удэ при наихудшем сценарии развития обстановки в ближайшие двое суток будет наблюдаться выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности, - сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Бурятии полковник Сергей Петров.

В дальнейшем, с учётом снижения уровней воды в река Джида и интенсивности подъёма в реке Селенга на территории Монголии прогнозируется снижение интенсивности подъёма уровня воды в бассейне реки Селенга. 

В Улан-Удэ наблюдается выход грунтовых вод в подвалах 151 дома, расположенного в низменных участках местности, и подтопление 3-х жилых домов в ДНТ «Весна», находящихся в низменной части. 4 августа зафиксирован выход грунтовых вод в шести подпольях домов села Поселье Иволгинского района. Введён режим ЧС в сельских поселениях Сотниковское, Гурульбинское и Оронгойское Иволгинского района. 

- В посёлке Сотниково создалась угроза – произошёл подмыв участка береговой линии в районе местности ДНТ «Респект», проводятся работы по подсыпке низменных участков берега, чтобы исключить подтопление. В Улан-Удэ введён режим функционирования сил РСЧС повышенной готовности, создан оперативный штаб, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев. 

В превентивных целях информация с прогнозами и рекомендациями была доведена до администраций районов республики. 

подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В трёх сёлах Бурятии введён режим ЧС из-за поднятия уровня воды в Селенге
В трёх сёлах Бурятии введён режим ЧС из-за поднятия уровня воды в Селенге
Общество, 05.08.2019
В Улан-Удэ подтоплено 3 жилых дома, 151 подвал в домах горожан    
В Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
В Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
Общество, 05.08.2019
Собственников привлекут к административной ответственности 
В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»
В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»
Общество, 05.08.2019
Все вещи должны быть сухими, чистыми и отсортированы по типам
В Селенге на территории Монголии понижается уровень воды
В Селенге на территории Монголии понижается уровень воды
Общество, 05.08.2019
С 4 августа уровень воды в Селенге в Улан-Удэ не изменился 
У забайкальца украли деньги, пока он отмечал рождение сына
У забайкальца украли деньги, пока он отмечал рождение сына
Общество, 05.08.2019
Банковскую карту украл его новый приятель
На Байкале шаманы провели обряд для прекращения лесных пожаров и паводков
На Байкале шаманы провели обряд для прекращения лесных пожаров и паводков
Общество, 05.08.2019
Тайлган, посвящённый избавлению от природных катаклизмов, собрал около 50 шаманов
В Бурятии уничтожили 12 кг монгольской баранины
В Бурятии уничтожили 12 кг монгольской баранины
Общество, 05.08.2019
Мясо пытался ввезти пассажир поезда 
В Иркутске в зоогалерее вылупился птенец павлина
В Иркутске в зоогалерее вылупился птенец павлина
Общество, 05.08.2019
«Птицы в этом году не перестают удивлять», пишут сотрудники зоогалереи
На трассе «Байкал» сняли частичное ограничение движения
На трассе «Байкал» сняли частичное ограничение движения
Общество, 05.08.2019
На участке было введено частичное ограничение с 31 июля

В Улан-Удэ на улице Дарвина скоро появится ливневка
В Улан-Удэ на улице Дарвина скоро появится ливневка
Общество, 05.08.2019
Здесь начаты земляные работы, строители копают траншею
Бурятию ждёт тёплый август
Бурятию ждёт тёплый август
Общество, 05.08.2019
В Росгидромете рассказали о прогнозе погоды на последний месяц лета 
В Улан-Удэ прошёл митинг памяти Алдара Цыденжапова
В Улан-Удэ прошёл митинг памяти Алдара Цыденжапова
Общество, 05.08.2019
Мероприятие состоялось в день рождения героя России

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^