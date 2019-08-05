В Бурятии потушили 3 лесных пожара



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 950 га. В результате 4 очага в этих районах локализованы, еще 3 пожара в Курумканском и Муйском районах ликвидированы.



За сутки на тушении задействовано 306 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также задействовано 39 единиц техники. Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 20 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах в зоне контроля на площади 46 567 га.



Очаги находятся в горной труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 534 лесных пожара общей площадью 168 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 329 лесных пожаров на общей площади более 24 тысяч га.



На сегодняшний день на всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим, на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной пожароопасной обстановкой действует режим ЧС. В Муйском районе сохраняется 4 класс пожарной опасности.



- Несмотря на введенные ограничения на пребывание на территории лесного фонда, в местах сбора дикоросов и массового отдыха жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно, не нарушая правил пожарной безопасности в лесах. В случае несоблюдения правил, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



