В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»

Все вещи должны быть сухими, чистыми и отсортированы по типам
Акция «#СдайПакет_Ирк» пройдёт в Иркутске 17 августа, во дворце спорта «Труд». Начало в 11:00, сообщают организаторы.
Акция направлена на снижение потребления пакетов для сохранения устойчивой окружающей среды от загрязнений неразлагающимися пакетами. Акция также пропагандирует раздельный сбор отходов и экологичный образ жизни.
Желающие смогут сдать фасовочные пакеты, упаковочную, пищевую плёнку, молочные пакеты, упаковку из-под круп, хлеба и макарон 5РР, пластиковые карты (дисконтные, банковские), пластиковые зубные щётки, батарейки. Все вещи должны быть сухими, чистыми и отсортированы по типам.
Не принимаются: биоразлагаемые и экопакеты, фольгированные пакеты и упаковка, пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP, грязные пакеты.
Банковскую карту украл его новый приятель
Тайлган, посвящённый избавлению от природных катаклизмов, собрал около 50 шаманов
Мясо пытался ввезти пассажир поезда
«Птицы в этом году не перестают удивлять», пишут сотрудники зоогалереи
На участке было введено частичное ограничение с 31 июля
Его планируют провести сегодня
Здесь начаты земляные работы, строители копают траншею
В Росгидромете рассказали о прогнозе погоды на последний месяц лета
Мероприятие состоялось в день рождения героя России
Судебные приставы рассказали о долгах кандидатов
В Каспийске завершился международный турнир по боксу
Лучших наградили денежными премиями
Для рыбалки иркутянин приехал в республику на нерестовое место
Произошла авария
Родители пожаловались в прокуратуру