В Иркутске пройдёт акция «Сдай пакет»



Акция «#СдайПакет_Ирк» пройдёт в Иркутске 17 августа, во дворце спорта «Труд». Начало в 11:00, сообщают организаторы.



Акция направлена на снижение потребления пакетов для сохранения устойчивой окружающей среды от загрязнений неразлагающимися пакетами. Акция также пропагандирует раздельный сбор отходов и экологичный образ жизни.



Желающие смогут сдать фасовочные пакеты, упаковочную, пищевую плёнку, молочные пакеты, упаковку из-под круп, хлеба и макарон 5РР, пластиковые карты (дисконтные, банковские), пластиковые зубные щётки, батарейки. Все вещи должны быть сухими, чистыми и отсортированы по типам.



Не принимаются: биоразлагаемые и экопакеты, фольгированные пакеты и упаковка, пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP, грязные пакеты.



