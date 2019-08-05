У забайкальца украли деньги, пока он отмечал рождение сына

Банковскую карту украл его новый приятель



Вечером 4 августа в полицию обратился житель посёлка Агинское Забайкальского края. Как выяснилось, у мужчины родился сын и он решил отметить это событие на берегу реки. Во время отдыха мужчине на телефон начали приходить смс-сообщения о списании денежных средств с банковской карты, хотя в тот момент он ей не пользовался. Обнаружив пропажу карты, мужчина обратился в полицию.



Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине, где злоумышленники расплачивались за покупки бесконтактным способом оплаты. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 21-летний односельчанин потерпевшего, с которым он познакомился за несколько часов до совершения преступления и находился в одной компании.



Подозреваемого доставили в отдел полиции. Он дал признательные показания.



- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание до трёх лишения свободы, - сообщает в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

