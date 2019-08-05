В Забайкалье прошёл обряд освящения восьми ступ на Алханае

Участие в обряде приняли несколько тысяч человек







В национальном парке «Алханай» Забайкальского края глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеев провёл обряд освящения восьми ступ-субурганов, посвящённых Будде Шакьямуни.«Присутствие на освящении ступ способствует достижению поставленных благих целей, устранению препятствий. Считается, что энергетика и сила ступ очень сильная и благоприятно воздействует на окружающую среду», – отметили в Буддийской традиционной Сангхе России. Участие в обряде приняли несколько тысяч человекДамба Аюшеев объяснил значение субурганов. Они воздвигнуты в память о тех ступах, которые появились в Индии во времена Будды и связаны с его жизнью. Четыре таких ступы установлены там, где он родился. Ещё четыре возвели в местах, которые связаны с совершенными им чудесами.Восемь ступ у горы Алханай установили возле места, которое и прежде было почитаемым среди буддистов. В 1991 году там приземлялся вертолет с духовным лидером последователей тибетского буддизма Далай-ламой XIV, и он делал свои первые шаги по алханайской земле. И Далай-лама XIV благословил их сооружение.«Восемь ступ «Благодеяний Будды» имеют своё отдельное значение. Те, кто будет им поклоняться, получат защиту и спасение Будды от злых духов, плохих мыслей, ссор. Они помогут подавить плохую энергетику недоброжелателей и постигать суть изречений Учителя. Даруют душевные силы, мир, спокойствие и долголетие. Восьмая ступа призвана помочь верующим вырваться за пределы круговорота Сансары, достичь безмятежной мудрости и Нирваны», – рассказал Пандито Хамбо лама. В заключении он добавил, что это место необходимо содержать в чистоте, так как ежедневно сюда прибывает много паломников и посетителей парка.В обряде освящения «Равнай» приняли участие ламы и ширээтэ ламы Буддийской традиционной Сангхи России. На мероприятии также присутствовали глава Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Баир Жамсуев.Руководитель региона Александр Осипов пообщался с главой буддистов России Дамбой Аюшеевым в неформальной обстановке. В беседе он подчеркнул, что Забайкалье – многонациональный регион, в котором мирно сосуществуют представители различных религиозных общин и этнических групп. Глава Забайкальского края Александр Осипов подтвердил, что и впредь региональная власть будет поддерживать развитие добрососедства людей разных национальностей. Об сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.