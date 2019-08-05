Правительство поможет тофаларам в Иркутской области





Представителям коренных малочисленных народов Иркутской области выделили денежные средства по поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства по делам национальностей.В целях сохранения уникальной культуры и традиционного образа жизни, проживающей на территории села Алыгджер тофаларской общины, а также локализации причинённого ущерба Федеральным агентством по делам национальностей принято решение о приобретении предметов обихода и первой необходимости пострадавшим, а также об оказании помощи в восстановлении объектов культурной и социальной инфраструктуры. Денежные средства были перечислены на счёт администрации Нижнеудинского района в полном объёме ещё в конец июля этого года. В начале августа первая партия благотворительной помощи передана представителям общины и готовится к отправке в Алыгджер.Как сообщила директор Алыгджерской школы-интерната Людмила Болюх: «Данная помощь актуальна и своевременна, поскольку позволит наладить быт и досуг для алыгджерских ребят, а с началом учебного года в лучшую сторону изменится жизнь у детей, проживающих в интернате. Для них будет оборудована уютная гостиная, где дети смогут не просто хорошо отдохнуть, но и почувствовать себя в уютной домашней обстановке».