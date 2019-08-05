На Байкале шаманы провели обряд для прекращения лесных пожаров и паводков



Накануне на Ольхоне прошел 17-ый международный шаманский тайлган-молебен. Как сообщал «Байкал-Daily», шаманы собирались, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут Накануне на Ольхоне прошел 17-ый международный шаманский тайлган-молебен. Как сообщал «Байкал-Daily», шаманы собирались, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.



- В наше непростое время мы находимся на грани экологической катастрофы. Приглашаем помолиться за гармонию мира, восстановление сил и здоровья, здравого отношения ко всему живому. Мы являемся частью этого большого мира, в котором должны царить добро, любовь, уважение к своим традициям, культуре, родителям и бережное отношение к матери Земле, детям и нашему будущему, - рассказали ранее в пресс-службе религиозной организации шаманов «Тэнгэри».



На молебен приехали шаманы из трёх регионов – Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, а также стран - Монголии, Германии и Польши.



- Обряд прошёл хорошо. Его смысл – предотвращение различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье - вот в чём значение тайлгана, - процитировал ТАСС председателя шаманской организации «Хун шубуун» («Лебедь») Ниму Борокшонова.







Перед началом действа шаманы и верующие разложили перед собой ритуальную еду, часть этой пищи люди оставили в дар местным духам, остальное они съедят дома и, тем самым, по их мнению, привлекут к себе удачу, сообщает ТАСС.



Во время обряда шаманы били в бубны и читали молитвы духам. Главным даром стали священные веточки берёзы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В завершении церемонии шаманы сложили из них костёр, в который преподнесли разделанную тушу барана.





