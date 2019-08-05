«Птицы в этом году не перестают удивлять», пишут сотрудники зоогалереи
В Иркутской зоогалерее появился на свет птенец павлина. Об этом сотрудники учреждения написали сегодня утром в соцсети.
- Переезд, суета, проблемы... А у животных, тем временем, жизнь идёт своим чередом, вот, новенький из-под мамки выглядывать начал. Да, да, вы правильно поняли, у нас вылупился павлинёнок! Птицы в этом году не перестают удивлять: филин, журавлики, да и по мелочи много кого, - отмечают они в официальной группе зоогалереи.
«Не просто цыплёночек, а самый настоящий павлинчик», добавляют специалисты.
В Иркутске в зоогалерее вылупился птенец павлина
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