В Иркутске в зоогалерее вылупился птенец павлина

«Птицы в этом году не перестают удивлять», пишут сотрудники зоогалереи



В Иркутской зоогалерее появился на свет птенец павлина. Об этом сотрудники учреждения написали сегодня утром в соцсети.



- Переезд, суета, проблемы... А у животных, тем временем, жизнь идёт своим чередом, вот, новенький из-под мамки выглядывать начал. Да, да, вы правильно поняли, у нас вылупился павлинёнок! Птицы в этом году не перестают удивлять: филин, журавлики, да и по мелочи много кого, - отмечают они в официальной группе зоогалереи.



«Не просто цыплёночек, а самый настоящий павлинчик», добавляют специалисты.

