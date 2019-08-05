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Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма
Общество,  Фото:pixabay.com
Его планируют провести сегодня

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции, но из-за погодных условий МЧС остановило марафон. 5 августа команда планирует ещё раз покорить Байкал, но в этот раз спортсмены намерены дойти до конца.

3 августа в 5 часов утра основатель керченского спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов стартовали по маршруту село Выдрино – посёлок Листвянка (45 км). Команде удалось пройти половину дистанции, но, по независящим от них причинам, пришлось прервать заплыв: на озере поднялись сильные волны, начались гроза и шторм, поэтому сотрудники МЧС решили остановить марафон.

Спортсмены успели преодолеть расстояние в 25 км. Участники отметили, что вода в Байкале холодная – температура колеблется от 12 до 3 градусов, а погода совершенно непредсказуема. За историческим заплывом наблюдала команда специалистов, в их числе – Андрей Бугай. Он вошёл в десятку сильнейших спортсменов планеты на чемпионате мира по зимнему плаванию на дистанции 200 метров брассом.

5 августа пловцы планируют вторую попытку и намерены дойти до конца. Если это удастся, то они станут первыми, кому удалось преодолеть такую дистанцию, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
Байкал плавание
 
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