Здесь начаты земляные работы, строители копают траншею
Ранее, 4 апреля, место многолетней проблемы жителей посёлка Аршан посетил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков. Он пообещал, что ливнёвку здесь построят в ближайшее время. После проведения процедуры торгов подрядчик приступил к устройству водоотвода по улице Дарвина в районе дома 3 а. Начаты земляные работы, строители копают траншею, в которую потом уложат бетонные лотки. По ним вода в случае сильных ливней и дождей будет уходить в овраг на ул. Шевченко. Об этом сообщает управление по информационной политике городской администрации.
Старая застройка жилых домов ранее предусматривала арычную ливневую канализацию, проходящую через дворы частных жилых домов по улице Дарвина, сквер и уходящую в этот овраг. В 2016 году на месте сквера были сформированы участки под индивидуальное жилищное строительство, теперь они находятся в частной собственности. В связи с этим путь талым и ливневым водам был перекрыт, и теперь вода скапливается на проезжей части и во дворах жилых домов.
- По поручению и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова была подготовлена проектно-сметная документация, проведена процедура торгов. По результатам конкурса определён подрядчик – ООО «Авангард». Он проложит 70 метров ливневой канализации. Срок окончания работ - 5 августа, - пояснили в администрации Железнодорожного района.
В Улан-Удэ на улице Дарвина скоро появится ливневка
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