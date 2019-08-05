В Росгидромете рассказали о прогнозе погоды на последний месяц лета
В августе в Бурятии ожидается температура выше нормы. Об этом 1 августа рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко, передают Известия.
По его словам, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье температура воздуха будет выше нормы.
При этом в большинстве регионов страны ожидается холодная погода.
- В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернётся к средним многолетним значениям, — цитирует Тищенко «Российская газета».
Также холодная погода ожидается в Приволжском федеральном округе.
Бурятию ждёт тёплый август
Общество, Фото:
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