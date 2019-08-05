Бурятию ждёт тёплый август

В Росгидромете рассказали о прогнозе погоды на последний месяц лета



В августе в Бурятии ожидается температура выше нормы. Об этом 1 августа рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко, передают Известия.



По его словам, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье температура воздуха будет выше нормы.



При этом в большинстве регионов страны ожидается холодная погода.



- В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернётся к средним многолетним значениям, — цитирует Тищенко «Российская газета».



Также холодная погода ожидается в Приволжском федеральном округе.