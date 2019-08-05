Кандидат в депутаты Горсовета Улан-Удэ задолжал почти миллион

Судебные приставы рассказали о долгах кандидатов



Завершился один из основных этапов избирательной комиссии – выдвижение кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского совета и в мэры столицы республики.



Судебные приставы провели мониторинг финансовой дисциплины кандидатов в депутаты городского совета 6 созыва, зарегистрированных согласно сведениям Избиркома по состоянию на 28 июля,





Из 186 кандидатов у 49 человек оказались неисполненные обязательства по исполнительным производствам на общую сумму свыше 7 млн. 128 тыс. рублей перед физическими и юридическими лицами, а также задолженности по налогам, страховым взносам и административным штрафам.



Рекордсменами в антирейтинге по наибольшему количеству неоконченных производств оказались: один самовыдвиженец с 24 производствами и двое представителей партий КПСС и КПРФ, имеющих по 10 и 7 производств.



- Самая крупная сумма задолженности в 857 тысяч рублей по 4 исполнительным производствам перед кредитными учреждениями и юридическим лицом имеется у представителя партии КПСС. А одной из наиболее значительных сумм, взыскиваемых с кандидата в рамках одного исполнительного производства, является кредитная задолженность в размере 712 тысяч рублей в пользу Сбербанка, - отметили в управлении ФССП России по Бурятии.



«В целях формирования объективного мнения электората о правовом поведении кандидатов служба судебных приставов Бурятии предлагает жителям проверить их добросовестность и гражданскую ответственность на сайте управления (http://www.r03.fssprus.ru) в разделе «Банк данных исполнительных производств», - добавили здесь.



В свою очередь, приставы в течение месяца, предшествующего выборам, посетят их с визитом для принятия мер по взысканию задолженности. Затем они подведут итоги информационной акции.



- В предвыборный период ведомство призывает самих кандидатов в депутаты избавиться от долгов и тем самым позаботиться о деловой и политической репутации для того, чтобы лишить оппонентов веских доводов для публичных обвинений в неблагонадежности, - заключили в управлении ФССП России по Бурятии.



