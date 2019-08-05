Кандидат в депутаты Горсовета Улан-Удэ задолжал почти миллион

Судебные приставы рассказали о долгах кандидатов
Завершился один из основных этапов избирательной комиссии – выдвижение кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского совета и в мэры столицы республики.
Судебные приставы провели мониторинг финансовой дисциплины кандидатов в депутаты городского совета 6 созыва, зарегистрированных согласно сведениям Избиркома по состоянию на 28 июля,
Из 186 кандидатов у 49 человек оказались неисполненные обязательства по исполнительным производствам на общую сумму свыше 7 млн. 128 тыс. рублей перед физическими и юридическими лицами, а также задолженности по налогам, страховым взносам и административным штрафам.
Рекордсменами в антирейтинге по наибольшему количеству неоконченных производств оказались: один самовыдвиженец с 24 производствами и двое представителей партий КПСС и КПРФ, имеющих по 10 и 7 производств.
- Самая крупная сумма задолженности в 857 тысяч рублей по 4 исполнительным производствам перед кредитными учреждениями и юридическим лицом имеется у представителя партии КПСС. А одной из наиболее значительных сумм, взыскиваемых с кандидата в рамках одного исполнительного производства, является кредитная задолженность в размере 712 тысяч рублей в пользу Сбербанка, - отметили в управлении ФССП России по Бурятии.
«В целях формирования объективного мнения электората о правовом поведении кандидатов служба судебных приставов Бурятии предлагает жителям проверить их добросовестность и гражданскую ответственность на сайте управления (http://www.r03.fssprus.ru) в разделе «Банк данных исполнительных производств», - добавили здесь.
В свою очередь, приставы в течение месяца, предшествующего выборам, посетят их с визитом для принятия мер по взысканию задолженности. Затем они подведут итоги информационной акции.
- В предвыборный период ведомство призывает самих кандидатов в депутаты избавиться от долгов и тем самым позаботиться о деловой и политической репутации для того, чтобы лишить оппонентов веских доводов для публичных обвинений в неблагонадежности, - заключили в управлении ФССП России по Бурятии.
Кандидат в депутаты Горсовета Улан-Удэ задолжал почти миллион
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь начаты земляные работы, строители копают траншею
В Росгидромете рассказали о прогнозе погоды на последний месяц лета
Мероприятие состоялось в день рождения героя России
Судебные приставы рассказали о долгах кандидатов
В Каспийске завершился международный турнир по боксу
Лучших наградили денежными премиями
Для рыбалки иркутянин приехал в республику на нерестовое место
Произошла авария
Родители пожаловались в прокуратуру
Они стащили её телефон с подключённой услугой «мобильный банк» из расстёгнутой сумки
Мэрия опубликовала список адресов для подвоза воды
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 августа по республике ожидаются дожди, грозы
Гидрологическая обстановка не вызывает опасения, отметили в мэрии Улан-Удэ
«Необходимо позаботиться о приобретении воды в торговых сетях города», отметили в мэрии города
В республику приехали представители крупных компаний Южной Кореи