Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света

Произошла авария



3 августа оборвалась воздушная линия между электроопорами в Октябрьском районе Улан-Удэ. Произошло отключение подстанции «Мясокомбинат».



Без электроэнергии остались потребители с улиц Пугачева, Онохойская, Тулаева, Лебедева, коллективный сад «Энергетик». В 15:35 авария устранена, свет появился в домах горожан. Время устранения составило почти 2 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

