Произошла авария
3 августа оборвалась воздушная линия между электроопорами в Октябрьском районе Улан-Удэ. Произошло отключение подстанции «Мясокомбинат».
Без электроэнергии остались потребители с улиц Пугачева, Онохойская, Тулаева, Лебедева, коллективный сад «Энергетик». В 15:35 авария устранена, свет появился в домах горожан. Время устранения составило почти 2 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Общество, Фото:
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