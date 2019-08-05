Техникум в Бурятии незаконно брал деньги за обучение

Родители пожаловались в прокуратуру



В прокуратуру обратились родители студентов, обучающихся по профессии «Автомеханик» в Хоринском филиале ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». За обучение по профессиональной подготовке водителей категории «В» требовалась оплата в размере 16 500 рублей. Родители не были согласны с таким требованием.



- В соответствии с приказом министерства образования и науки России в стандарт среднего профессионального образования по указанной профессии входят теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «B» и «C» и практический опыт управления автомобилями указанной категории. Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование является бесплатным, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору Бурятского республиканского индустриального техникума объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



Свидетельства о профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» выданы студентам бесплатно.