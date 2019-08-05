Куда будут подвозить питьевую воду в Улан-Удэ?



1. ул. Черемушки, вблизи дома 86, (вблизи детской игровой площадки)

Время подвоза: 9:00-11:00, 15:00 – 17:00

2. ул. Иркутская, 19, вблизи (водоналивной будки)

Время подвоза: 12:00- 14:00, 18:00-20:00



СНТ «Левобережное»



1. ул. Грачевская, вблизи дома № 92

Время подвоза: 9:00- 11:00, 8:00-20:00

Водоналивная будка по ул. Грачевская, вблизи дома 42 работает в постоянном режиме



СНТ «Степная протока», СНТ «Сибиряк»



1. СНТ «Сибиряк», 15-я улица, вблизи дома № 1

Время подвоза: 15:00-17:00

2. СНТ «Сибиряк», вблизи правления СНТ «Сибиряк»

Время подвоза воды: 12:00-14:00

Остров «Общественный», ДНТ «Весна», СНТ «Коммунальник», ДНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы»

1. ДНТ «Весна», 3- я улица вблизи участка № 318 «А»

Время подвоза воды: 9:00-11:00, 15:00-17:00

2. ДНТ «Дружба», вблизи правления ДНТ «Дружба»

Время подвозы воды: 12:00-14:00, 18:00-20:00



СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», мкрн «Заречный»



1. СНТ «Профсоюзник» вблизи правления, ул. Независимая, 24 «А»

Время подвоза: 9:00-11:00

2. СНТ «Урожай», разворотная площадка вблизи правления (Конечная остановка)

Время подвоза: 15:00-17:00

3. ул. Кабанская, 8 «в» (вблизи магазина «Хозяин»)

Время повоза: 12:00-14:00, 18:00-20:00



Существующие водоразборные колонки МУП «Водоканал» на территории отдалённых микрорайонов Советского района



Микрорайон «Заречный»



1. Вблизи дома №1 ул. Обручева.

2. Вблизи дома №24 ул. Мерецкова.

3. Вблизи дома №5 ул. Строителей.

4. Вблизи дома №10 ул. Гурульбинская.

Микрорайон «Степной»

1. Вблизи дома №19 ул. Баргузинская.

2. Вблизи дома №37 ул. Баргузинская.



Микрорайон «Тулунжа»



1. Вблизи дома №2 Б ул. Дальнегурульбинская.

2. Вблизи дома №14 ул. Дальнегурульбинская.

3. Вблизи дома №1 ул. 40 лет Победы.



Микрорайон «Солдатский»



1. Вблизи дома №23Б ул. Михалева.

2. Вблизи дома №34 А ул. Покровская.



Микрорайон «Исток»



1. Вблизи дома №16 ул. Еравнинская.

2. Вблизи дома №23А ул. Мирная.

3. Вблизи дома №28А ул. Покровская.

4. Вблизи дома №1А ул. Полевая.



Микрорайон «Аэропорт»



1. Вблизи дома №13 мкр. Аэропорт.

2. Вблизи дома №12 ул. Стартовая.



Микрорайон «Сокол»



1. Вблизи дома №13 ул. Торейская



Уровень воды



По состоянию на 6:00 5 августа уровень воды в реке Селенге в целом составил 210 см. С 20:00 4 августа уровень не изменился, сообщает управление по информационной политике.