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Куда будут подвозить питьевую воду в Улан-Удэ?

Куда будут подвозить питьевую воду в Улан-Удэ?
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэрия опубликовала список адресов для подвоза воды

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцам не рекомендовано употреблять воду из скважин и колодцев - во избежание причинения вреда здоровью.

В городе определены места подвоза питьевой воды.

Сегодня, 5 августа, четыре автомобиля комбината по благоустройству выйдут на улицы Советского района по адресам, указанным ниже. Вода надлежащего качества будет доступна и из устроенных водоколонок.

Пункты подвоза воды:

СНТ «Комсомольский остров»

1. ул. Черемушки, вблизи дома 86, (вблизи детской игровой площадки)
Время подвоза: 9:00-11:00, 15:00 – 17:00
2. ул. Иркутская, 19, вблизи (водоналивной будки)
Время подвоза: 12:00- 14:00, 18:00-20:00

СНТ «Левобережное»

1. ул. Грачевская, вблизи дома № 92
Время подвоза: 9:00- 11:00, 8:00-20:00
Водоналивная будка по ул. Грачевская, вблизи дома 42 работает в постоянном режиме

СНТ «Степная протока», СНТ «Сибиряк»

1. СНТ «Сибиряк», 15-я улица, вблизи дома № 1
Время подвоза: 15:00-17:00
2. СНТ «Сибиряк», вблизи правления СНТ «Сибиряк»
Время подвоза воды: 12:00-14:00
Остров «Общественный», ДНТ «Весна», СНТ «Коммунальник», ДНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы»
1. ДНТ «Весна», 3- я улица вблизи участка № 318 «А»
Время подвоза воды: 9:00-11:00, 15:00-17:00
2. ДНТ «Дружба», вблизи правления ДНТ «Дружба»
Время подвозы воды: 12:00-14:00, 18:00-20:00

СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», мкрн «Заречный»

1. СНТ «Профсоюзник» вблизи правления, ул. Независимая, 24 «А»
Время подвоза: 9:00-11:00
2. СНТ «Урожай», разворотная площадка вблизи правления (Конечная остановка)
Время подвоза: 15:00-17:00
3. ул. Кабанская, 8 «в» (вблизи магазина «Хозяин»)
Время повоза: 12:00-14:00, 18:00-20:00

Существующие водоразборные колонки МУП «Водоканал» на территории отдалённых микрорайонов Советского района

Микрорайон «Заречный»

1. Вблизи дома №1 ул. Обручева.
2. Вблизи дома №24 ул. Мерецкова.
3. Вблизи дома №5 ул. Строителей.
4. Вблизи дома №10 ул. Гурульбинская.
Микрорайон «Степной»
1. Вблизи дома №19 ул. Баргузинская.
2. Вблизи дома №37 ул. Баргузинская.

Микрорайон «Тулунжа»

1. Вблизи дома №2 Б ул. Дальнегурульбинская.
2. Вблизи дома №14 ул. Дальнегурульбинская.
3. Вблизи дома №1 ул. 40 лет Победы.

Микрорайон «Солдатский»

1. Вблизи дома №23Б ул. Михалева.
2. Вблизи дома №34 А ул. Покровская.

Микрорайон «Исток»

1. Вблизи дома №16 ул. Еравнинская.
2. Вблизи дома №23А ул. Мирная.
3. Вблизи дома №28А ул. Покровская.
4. Вблизи дома №1А ул. Полевая.

Микрорайон «Аэропорт»

1. Вблизи дома №13 мкр. Аэропорт.
2. Вблизи дома №12 ул. Стартовая.

Микрорайон «Сокол»

1. Вблизи дома №13 ул. Торейская

Уровень воды

По состоянию на 6:00 5 августа уровень воды в реке Селенге в целом составил 210 см. С 20:00 4 августа уровень не изменился, сообщает управление по информационной политике. 
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