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В Бурятии рассказали о «дальневосточных» выплатах

В Бурятии рассказали о «дальневосточных» выплатах
Общество,  Фото:pixabay.com
Министр соцзащиты населения Бурятии Татьяна Быкова ответила в прямом эфире на вопросы пользователей соцсети 

31 июля министр соцзащиты населения Татьяна Быкова в прямом эфире рассказала о мерах социальной поддержки семей с детьми, в том числе о дальневосточных выплатах в Бурятии, а также ответила на вопросы аудитории, касающиеся социальной защиты населения.

Трансляция прямого эфира размещена в официальном паблике «Республика Бурятия».

- Напомним, основной задачей для республики является повышение уровня рождаемости и сохранение естественного прироста населения. Благодаря вхождению республики в состав Дальневосточного округа удастся стабилизировать ситуацию рождаемости. Ежегодно в республике рождается свыше 14 тысяч детей, и примерно 30% из них охвачены мерами социальной поддержки. А вновь вводимые обязательства государства позволяют увеличить охват семей до 50%, - отмечают в пресс-службе министерства.

Так, с 2018 года семьям предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. За 2018 год такую помощь получили 2059 получателей на сумму 149,9 млн. руб. Отметим, обратиться за выплатой могут семьи, имеющие доход в расчёте на члена семьи ниже 16489,5 (1,5 п/м на ребёнка за 2 квартал 2018 года).

- За 1 полугодие 2019 года выплату получили 3611 человек. Размер выплаты составляет 10 993 руб. С начала года на эти цели направлен 201,9 млн. рублей (57,5%). В целом, на 2019 году предусмотрено 350,9 млн. рублей из федерального бюджета. И хорошая новость. 24 июля этого года внесены изменения в федеральное законодательство, согласно которому с 1 января 2020 года в части продления предоставления ежемесячных выплат семьям, родивших первого ребёнка, с 1,5 лет до 3 лет, а также увеличения критерия нуждаемости до 2-кратной величины прожиточного минимума. Это позволит большему числу семей получать меры социальной поддержки, - продолжили в минсоцзащиты Бурятии.

Также в ходе прямого эфира рассказали о новых «дальневосточных» выплатах:

1. выплата на третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2019 года, выплачивается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в РБ для этих целей, и составляет 11 274 рублей. Назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в республике (23165 руб.).

На сегодня в органы соцзащиты населения обратились 95% семей, это 2104 гражданина, 70% от обратившихся (1286 чел.) уже получают выплаты. На 1 августа на эти цели направлено 63,2 млн. руб. Годовое финансирование составит свыше 200,5 млн. руб.;

2. единовременная выплата при рождении первого ребёнка. Устанавливается в 2-кратном размере прожиточного минимума ребёнка, установленного в регионе за II квартал предшествующего года (21 986 руб.). На сегодня обратились 1776 граждан (90%), принятых заявлений – 945, назначено – 869 чел.

На 1 августа выплачено 10,9 млн руб. Годовое финансирование составит 85,8 млн. руб.;

3. региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка. Размер – 135 978 руб. (30 % от размера федерального материнского капитала (в 2019 году 453,260 руб.). За предоставлением регионального материнского (семейного) капитала обратились 1277 граждан, выдано справок – 866, обращений за распоряжением средствами материнского капитала – 118 (117 – на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотечного кредита – 64; на получение образования – 1). Финансирование составило свыше 3 млн 600 тыс.руб.

4. На программу кредитования в России выделено 600 млрд руб. (47 банков).

Льготная ипотека под 5,2 процентов годовых действует с 1 января 2018 года и предоставляется семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок.

Для семей, у которых родился второй или последующий ребёнок с 1 января 2019 года, установлена ставка в размере 5 процентов годовых. Программа будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В случае если семья уже имеет кредит, то она праве рассчитывать на его рефинансирование.

Максимальная сумма кредитования для субъектов – до 6 млн. рублей.

А основные условия программы следующие:

- второй или последующий ребёнок должен быть рождён с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;
- необходимо внести первоначальный взнос в размере 20% стоимости жилья;
- российское гражданство заёмщиков и детей.

Также в рамках программы установлены требования к приобретаемому жилому помещению: приобретать можно жильё, находящееся на этапе строительства, и готовое жильё у юридических лиц – застройщиков (за исключением покупки жилья у инвестиционного фонда и его управляющей компании), разрешено приобретение у физических или юридических лиц готового жилья или готового жилья с земельным участком, расположенного в сельских поселениях на территории ДФО.

3 июля 2019 года вступил в силу федеральный закон о мерах государственной поддержки семей с детьми в части погашения ипотечных обязательств. Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или последующий ребёнок, которые являются заёмщиками по ипотечному кредиту, могут получить государственную поддержку до 450 тысяч рублей на погашение основного долга. В настоящее время правительством страны определяется порядок реализации этой меры государственной поддержки.

В республике 5 848 детей-инвалидов. В соответствии с указом президента РФ с 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом до 18 лет, инвалидом с детства 1-ой группы увеличены до 12 тысяч рублей (было 6,6 тыс. руб.).

В Муйском, Баунтовском и Северо-Байкальском районах размер выплаты с учётом «северного» коэффициента - до 13 тысяч рублей.

Повышение ежемесячных выплат коснулось почти 4 тысяч семей республики, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы. На финансирование выплаты в республику из федерального бюджета в этом году будет направлено свыше 475 млн рублей.

По закону за установлением ежемесячной выплаты могут обратиться один из родителей, усыновитель, опекун, попечитель, осуществляющий уход за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы. Ухаживающий должен быть трудоспособного возраста (не пенсионером) и не работающим.



социальная защита населения
 
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