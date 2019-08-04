В Улан-Удэ опровергают недостоверную информацию о «вале воды»

Гидрологическая обстановка не вызывает опасения, отметили в мэрии Улан-Удэ
Городской оперативный штаб по борьбе с последствиями паводка опровергает слухи.
- В последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется масса недостоверной информации относительно паводковых вод и подъёма уровня воды в реках. Горожан пугают приходом «вала воды», который стремительно надвигается и скоро достигнет городских берегов, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
В администрации города заявили, что на 17:45 4 августа подтверждённой информации о надвигающемся вале воды нет. Кроме того, гидрологическая обстановка, по сообщениям МЧС и Гидрометеоцентра республики, не вызывает опасения. Так, сегодня с 10:00 до 16:00 уровень воды в реке Селенге остался прежним и составлял 210 см.
Гидрологическая обстановка не вызывает опасения, отметили в мэрии Улан-Удэ
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