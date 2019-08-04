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Улан-удэнцам рекомендуют не употреблять воду из скважин

Улан-удэнцам рекомендуют не употреблять воду из скважин
Общество,  Фото:pixabay.com
«Необходимо позаботиться о приобретении воды в торговых сетях города», отметили в мэрии города

Из-за поднятия уровня грунтовых вод администрация Улан-Удэ настоятельно рекомендует населению не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев - во избежание причинения вреда здоровью.

«Необходимо позаботиться о приобретении воды в торговых сетях города. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству поручено вести ежедневный мониторинг цен во избежание их необоснованного повышения», отметили в управлении по информационной политике города.

Также в связи с высоким уровнем воды в реке Селенге администрация Улан-Удэ просит горожан внимательно отнестись к выбору мест для купания.

- Скорость течения увеличилась с 6 до 9 км/ч. В связи с выходом воды на пойму рельеф дна может оказаться непредсказуемым. Необходимо постараться ограничить купание в Селенге, не отпускать детей без сопровождения взрослых на водные объекты и рассказать им о возможных последствиях. В такой ситуации главное не допустить несчастных случаев, - пояснил заместитель начальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

«При выборе мест для купания стоит ограничиться специально оборудованными пляжами, где регулярно дежурят спасатели», добавили в мэрии.

Комитетом по социальной и молодёжной политике подготовлены пункты временного размещения на случай эвакуации жителей.

Горожан готовы принять школы № 8, 37 и спортивный зал по улице Борсоева. Раздача горячего питания будет организована в пищеблоках образовательных учреждений. Кроме этого, принять людей готов муниципальный лагерь «Юнтур». Там в связи с отсутствием третьей смены свободны 95 мест, питание размещённым там людям будет организовано силами местного пищеблока. Также 95 свободных койко-мест имеются в муниципальных оздоровительных лагерях, расположенных на Верхней Берёзовке.

- Проведена работа с министерством образования, в резерве находятся 1200 мест в вузах и ссузах города и 526 мест в спортивных залах города и республики. В режиме повышенной готовности находится Комбинат школьного питания. В случае эвакуации комбинат будет формировать сухпайки для населения из продуктов, предоставленных одной из торговых групп города, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

МУП «Водоканал» ежедневно контролирует качество воды, в полном объёме готовы дезинфектанты и при необходимости будут использованы. 
подтопление вода
 
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