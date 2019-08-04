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В Бурятии сегодня дождливо

В Бурятии сегодня дождливо
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 августа по республике местами дожди, грозы, днём возможен град. Ветер северо-западный 4-9, местами 12-17 м/с. Температура днём 20-25, местами 26-31 тепла.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём 26-28 тепла.
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