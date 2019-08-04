По республике возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 августа по республике местами дожди, грозы, днём возможен град. Ветер северо-западный 4-9, местами 12-17 м/с. Температура днём 20-25, местами 26-31 тепла.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём 26-28 тепла.
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 04.08.2019
По республике возможен град
Стартовал 20-ый слёт добровольцев
Паводковая ситуация остаётся напряжённой
Площадь возгорания составляет 608 га
Грузовик был припаркован во дворе дома
Размер инвестиций составит более 800 миллионов рублей
Ситуация находится на контроле
Информация о прорыве дамбы в Монголии оказалась ложной, однако широко распространялась через мессенджеры
В этом году масштабы лесных пожаров в Сибири особенно велики
В зоне подтопления работает техника
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
По республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
Конкурс проходил в Абхазии, в городе Гагра
Воздушный стрелок из Усольского района прошла Вторую мировую от Сталинграда до Японии
Так десантник отметил День ВДВ