В Бурятии чествовали волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции

Стартовал 20-ый слёт добровольцев
Накануне в Улан-Удэ прошла церемония награждения лучших волонтёров и добровольческих групп. Это мероприятие открыло 20-й юбилейный слёт волонтёров, участвующих в профилактике СПИД. Основная образовательная часть пройдёт 3 и 4 августа на берегу Байкала, в посёлке Энхалук.
- С 2000 года проведено 19 республиканских слётов волонтёров, которые стали смотром достижений лучших групп, местом обмена опытом, квинтэссенцией духа добровольчества. Успешным примером межведомственного взаимодействия является реализация в республике образовательной программы «Равный обучает равного» по первичной профилактике ВИЧ-инфекции с развитием волонтерского движения. Впервые программа апробирована в Бурятии в 1993 году, - сообщает пресс-служба правительства республики.
Эта программа стала рычагом влияния на эпидемиологическую ситуацию. Обучающие семинары-тренинги в рамках программы проводят специалисты отдела профилактики по 12-тичасовой схеме. К обучению привлекаются подростки и молодые люди от 15 лет и старше. Это ученики 9-11 классов, учащиеся ССУЗов, ВУЗов, члены общественных.
На сегодня группы добровольцев созданы почти во всех районах Бурятии и во многих учебных заведениях. Всего на 1 июля 2019 года по программе «Равный обучает равного» в республике прошло обучение 4623 волонтёра (260 групп).
Пройдя курс обучения и обязательное тестирование, доброволец получает удостоверение, позволяющее проводить просветительскую деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции среди своих сверстников.
- В результате проводимых профилактических мероприятий и программ среди молодежи, удельный вес ВИЧ-инфицированных среди возрастной группы от 15 до 24 лет снизился с 54% в 2000г. до 3% в 2018 году.
Успехи волонтёрского движения отмечены на российском и региональных уровнях, - уточняют в правительстве.
В 2019 году Бурятия стала победителем в номинации «Создание условий для развития добровольческой деятельности» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России за реализацию программы «Равный обучает равного» по подготовке волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции».
В Бурятии чествовали волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции
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