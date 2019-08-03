Паводковая ситуация остаётся напряжённой
В подтопляемом ДНТ «Судостроитель» в Улан-Удэ проводятся работы по отсыпке. Сейчас на месте проводит работы комитет городского хозяйства, работают 17 единиц техники. В дачном товариществе постоянно проживают более 400 семей, к микрорайону ведёт лишь одна дорога, если её затопит, то жители окажутся отрезанными.
- Сегодня, 3 августа, произошёл выход грунтовых вод на одной из улиц товарищества. Убедительная просьба, всем проживающим в ДНТ «Судостроитель» предпринять все возможные меры по сохранности здоровья и имущества и быть готовыми к возможной эвакуации, - сообщает управление по информационной политике.
В случае ухудшения паводковой ситуации звонить на телефоны единой диспетчерской службы 21-29-72 и 379-051.
Как сообщал «Байкал-Daily», уровень в реке Селенге за сутки поднялся на 20 см. Сейчас уровень воды — 196 см. Выход воды на пойму — 230 см. Критический уровень — 330 см. На месте ведется круглосуточное наблюдение. Работает оперативный штаб возле «старого» Селенгинского моста.
Жителей ДНТ в Улан-Уд просят быть готовыми к эвакуации
Общество, Фото:
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