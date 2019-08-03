В Бурятии тушат 8 лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Площадь возгорания составляет 608 га



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 4 новых очага возгорания в Баргузинском, Северо-Байкальском и Курумканском районах. Один пожар в Баргузинском районе локализован, продолжаются работы по тушению 8 лесных пожаров на площади около 608 га., сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



В тушении пожаров задействовано 265 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 20 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах в зоне контроля на площади 46 331 га.



- Очаги возгорания находятся в горной труднодоступной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует. Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой, - уточняют в пресс-службе.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушителям грозит административный штраф. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.