Площадь возгорания составляет 608 га
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 4 новых очага возгорания в Баргузинском, Северо-Байкальском и Курумканском районах. Один пожар в Баргузинском районе локализован, продолжаются работы по тушению 8 лесных пожаров на площади около 608 га., сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В тушении пожаров задействовано 265 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 20 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах в зоне контроля на площади 46 331 га.
- Очаги возгорания находятся в горной труднодоступной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует. Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой, - уточняют в пресс-службе.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
Нарушителям грозит административный штраф. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
Общество, Фото:
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