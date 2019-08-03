Грузовик был припаркован во дворе дома
Улан-удэнец заявил в полицию о краже аккумуляторных батарей из автомобиля. Мужчина сообщил , что накануне вечером он припарковал свой грузовик во дворе многоквартирного дома, а наутро обнаружил пропажу. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 16-летний молодой человек.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл автомобильные аккумуляторы
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