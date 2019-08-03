Ситуация находится на контроле
В Бурятии гидрологическая обстановка остаётся напряжённой. Специалистами ведётся постоянный мониторинг. Для информирования населения о складывающейся обстановке на местах проводятся сходы граждан.
- На реке Селенга в селе Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 70 см. На реке Чикой села Поворот наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см. На реке Селенга в районе посёлка Наушки и селе Усть-Кяхта, в связи с прошедшими осадками на территории Монголии, в ближайшие сутки подъём уровней воды продолжится с подтоплением низких участков поймы. На реке Джида - ст. Джида наблюдается выход воды на пойму слоем 143 см. В ближайшие сутки в бассейне реки Джида ожидается спад уровней воды, - сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», критическая отметка уровня на реке Селенга составляет 330 см. По прогнозу Бурятского гидрометцентра на 4 августа уровень воды достигнет 226 см, ожидается подтопление низких участков поймы.
- К моменту достижения критических уровней воды на территории Бурятии спланировано применение аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Бурятии для оказания адресной помощи населению, - уточнили в ведомстве.
Жителям республики напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Телефон пожарно-спасательной службы – «101».
Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Джида подтоплено 25 дворов. Также сложная паводковая ситуация сохраняется в Улан-Удэ. Под угрозу подтопления попадает Левобережная часть города.
В Бурятии повышается уровень воды в реках
Общество, Фото:
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