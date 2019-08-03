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Улан-удэнцев просят не распространять фейковые новости

Улан-удэнцев просят не распространять фейковые новости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Информация о прорыве дамбы в Монголии оказалась ложной, однако широко распространялась через мессенджеры

В Улан-Удэ сохраняется сложная паводковая ситуация. Как сообщал «Байкал-Daily», и.о.руководителя администрации города сообщал, что за ночь уровень в Селенге повысился на 10 см. Однако по последним данным показатель оказался выше.

- На сегодня уровень воды составляет 196 см. отмечается за сутки рост на 20 см. Предварительный прогноз на выходные дни, на воскресенье, это 220-230 см. В настоящее время в 10 часов был проведён оперативный штаб руководством города Улан-Удэ, где поставлены задачи. Также у нас с 9-ти часов в СНТ «Судостроитель» работает техника по подсыпке и укреплению дамбы. Также хотелось бы отметить, что да, действительно, в некоторых местах отмечается выход грунтовых вод из-за высокого уровня. Просьба, если имеется информация о выходе воды сообщать в Единую диспетчерскую службу по номерам 21-29-72, 379-051. Информация будет оперативно проверяться, - рассказал сегодня днём журналистам заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Федоров.

Жителям затопляемой зоны раздаются памятки. Совместно с полицией отрабатываются системы оповещения через громкоговорители.  При наихудшем прогнозе будет производиться подворовой обход. Сейчас уточняется количество животных, домов, скота на случай возможной эвакуации, уточнил Федоров.

По его словам, на острове Богородский уже разлился ручей Забок, затоплена дорога на переулке Подкаменный. Там расположено 6 участков.

- Будем принимать решения по возможности отсыпки, либо поднятия дороги, но хочу сказать, что это узкое место, технике неудобно будет работать. Будем смотреть, действовать по ситуации. По Богородскому острову, река там в русле. Также будем отрабатывать вопрос по ДТН «Ранет», но на данный момент угрозы подтопления «Ранета» нет, - добавил Евгений Федоров.

Он отметил, что в ДНТ «Судостроитель» местные жители вывозят детей из подтопляемой зоны, однако эвакуации населения в городе нет. Горожанам рекомендовано подготовиться к возможной эвакуации: собрать документы, поднять ценные вещи на более высокий уровень. Речь идёт не только о домах, стоящих на побережье, но также тех, кто живёт далеко от реки, поскольку ожидается поднятие грунтовых вод.

- Эвакуация будет производиться в случае, если будет реальная угроза подтопления жилых домов, подъём воды выше 330 см., - отметил он.

Евгений Федоров настоятельно попросил горожан сообщать любую информацию об ухудшении ситуации, а не дезинформировать население, распространяя ложные сведения по Сети.

- Мы мониторим все мессенджеры. Имеется информация, что якобы в Монголии прорвало дамбу и в ближайший день ожидается большая волна воды. Данная информация не достоверная. Да, в Монголии проливные дожди, высокий уровень воды, также ожидается поднятие уровня воды в реки Селенга, - отметил Евгений Федоров.

Также руководством города Улан-Удэ принято решение о создании оперативной группы на базе оперативного штаба, располагающегося возле «старого» Селенгинского моста. По любым возникающим вопросам жители Левобережья могут подъехать туда и получить ответы на волнующие их вопросы. 
подтопление река
 
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