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В Бурятии эксперт назвал причину распространения лесных пожаров в Сибири

В Бурятии эксперт назвал причину распространения лесных пожаров в Сибири
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году масштабы лесных пожаров в Сибири особенно велики

Крупные лесные пожары действуют в Красноярском крае, в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). В Бурятии же накануне проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. 

По мнению заведующего кафедрой «Лесоводство и лесоустройство» БГСХА Александра Алтаева, «основная причина возникновения таких крупных лесных пожаров состоит в том, что прошлый год был очень дождливый, была преимущественно сырая погода». И это всё привело к тому, что «наросло много травянистой растительности. В лесах Сибири было много травы, которая легко загорелась этим летом».

Также, по его словам, тушить пожары в труднодоступных местах практически невозможно. Они удалены от объектов инфраструктуры, от населённых пунктов. Такие пожары находятся в зонах контроля и их только мониторят.

- В России пожарных самолетов Бе-200 всего 20 штук. И чтобы Бе-200 нормально функционировал, расстояние от места забора воды до ближайшего пожара должно быть не более 60 километров. Если расстояние будет больше, то пока самолет долетит до очага, зальёт 500 метров кромки и вернётся обратно, пожар уже уйдёт вперёд и разгорится на новом месте с новой силой. Если все 20 самолётов будут работать вместе на одном пожаре, то в один час будет уходить примерно 26 млн. рублей. Это огромные средства, - рассуждает Александр Алтаев.

Тратить такие суммы «экономически нецелесообразно», то есть стоимость леса будет меньше чем стоимость планируемых работ по тушению.

Такие пожары тушить невыгодно, при этом, если они низовые (горит валежник, бурелом, сухая хвоя и листья, иногда загораются сухие погибшие деревья), то лес восстановится очень быстро. К тому же, по словам Алтаева: «та же лиственница или сосна приспособлены к тому, чтобы именно пожар способствовал их распространению. У этих деревьев очень толстая кора, при низовом пожаре они никак не пострадают».

Правда, сейчас в Сибири в некоторых регионах действует верховой пожар, при котором загораются деревья, в том числе их кроны. Ветер разносит горящие ветки и сучья и создаёт новые очаги пожара. Именно такие лесные пожары и создали окутавшие Сибирь облака дыма. 

- Заметьте, в Бурятии леса горят меньше чем в соседних регионах, при одинаковых погодных условиях и при худших географических особенностях. Это потому что у нас очень хорошо поставлена лесохозяйственная служба. Сейчас стараются ликвидировать очаги в первый же день, мобильная бригада собирается моментально. Также в республике идёт очень интенсивная лесопожарная пропаганда, что немаловажно, - отметил эксперт.

Также, Александр Алтаев убеждён, что в Бурятии нужно пересмотреть зоны контроля и увеличить дальность работы наземной лесопожарной службы. «Однозначно необходимо увеличивать численность штатов лесной охраны и увеличить финансирование на лесопожарную профилактику и охрану лесов», считает он. 
лесные пожары
 
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