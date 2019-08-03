За ночь в Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся на 10 см





За ночь в Улан-Удэ уровень воды в реке Селенге поднялся на 10 см. Об этом сообщил на своей странице в Instagram и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.- Пока ситуация не критичная, все службы в режиме готовности, - написал Игорь Шутенков.По его словам, 15 машин занимаются подсыпкой в наиболее подмываемых местах.