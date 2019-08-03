За ночь в Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся на 10 см

В зоне подтопления работает техника
За ночь в Улан-Удэ уровень воды в реке Селенге поднялся на 10 см. Об этом сообщил на своей странице в Instagram и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
- Пока ситуация не критичная, все службы в режиме готовности, - написал Игорь Шутенков.
По его словам, 15 машин занимаются подсыпкой в наиболее подмываемых местах.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в столице Бурятии был введён режим повышенной готовности в связи с с возможностью подтопления Левого берега. Жителей прибрежных СНТ и ДНТ власти города попросили позаботиться
о сохранности своего имущества.
Сегодня утром развернулся оперативный штаб возле «старого» Селенгинского моста. Телефоны единой городской диспетчерской службы: 21-29-72, 37-90-51, 21-36-65
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