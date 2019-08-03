По республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 4-9, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 13-18, местами 6-11, днём 28-33, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 16-18, днём 31-33 тепла.
В Улан-Удэ сегодня до +33
Общество, Фото:
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