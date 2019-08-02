Иркутские «Чудесники» стали победителями международного фестиваля

Конкурс проходил в Абхазии, в городе Гагра







Хореографический коллектив «Чудесники» из посёлка Маркова Иркутского района Иркутской области стал победителем и призёром VI международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души», который прошёл с 14 по 25 июля в городе Гагра. В фестивале принимали участие представители России, Абхазии, Казахстана, Армении и других стран.В составе коллектива «Чудесники» было 17 девочек. Младшая группа в возрасте от 6 до 9 лет выступили с детским и эстрадным танцами, по итогам обоих выступлений заняв первые места. Девочки из старшей группы в возрасте от 11 до 13 лет представили эстрадный танец и стали третьими. Дипломантам и лауреатам конкурса вручили кубки и медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.Организаторами международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души» выступили министерство культуры Республики Абхазия, администрация Гагрского района и центр поддержки и развития детского и взрослого творчества «Страна детства». Основной целью мероприятия является обмен творческим опытом, проведение круглых столов и мастер-классов, укрепление взаимоотношений между странами.