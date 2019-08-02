Жительнице Иркутской области исполнилось 100 лет





Жительнице посёлка Белореченского Усольского района Иркутской области Марии Константиновне Охрименко исполнилость 100 лет. В юбилейный день виновнице торжества вручали огромные букеты, воздушные шары, подарки; звучали поздравления и концертные номера в её честь.

Поздравить Марию Константиновну пришли представители администрации города Усолья-Сибирского и Усольского района, глава посёлка, депутаты всех уровней, представители управления министерства соцзащиты и сотрудники ЗАГСа. Гости собрались в зале музыкальной школы посёлка Белореченский. Героиня торжества восседала в красивом кресле с королевским достоинством. Участница Великой Отечественной войны – воздушный стрелок, прошедшая войну от Сталинграда до Японии, почётный гражданин посёлка и прапрабабушка.Мария Константиновна, а тогда 100 лет назад, просто Маша Галина, родилась в июле 1919 года в деревне Нижний Булай Черемховского района у бедной крестьянской семьи. Уже в 10-12 лет она пошла работать: мыть избы, стирать на зажиточных односельчан. Грамоте обучалась в деревенской школе, а профессию – учитель начальных классов – получила в 16 лет, окончив курсы при Черемховском педучилище. И в этом же 1935 году стала работать в селе Тельма Усольского района.В 1942 году Мария пошла добровольцем на фронт. Окончила курсы воздушных стрелков и всю оставшуюся войну, до самой Победы и даже дольше, отлетала спиной к спине с лётчиками штурмового авиаполка на Ил-2.Вернулась на родину фронтовичка в 1946 году, и сразу получила назначение учителем в Мальтинскую семилетнюю школу. А тут и суженый приехал погостить – бравый хлопец из Полтавы, авиамеханик полка, в котором служили на Востоке, Николай Петрович Охрименко. А вскоре Мария Галина стала Марией Охрименко, и родила дочку Галю. Семья поехала жить на Украину – там родился сын – но через 7 лет вернулись всё же в Сибирь, обосновались в Белореченском. Спустя совсем немного стала Мария Константиновна вдовой… Её суженый не дожил и до 50 лет…Мария Константиновна работала на очень ответственных постах: председателем Мальтинского сельсовета, затем старшим бухгалтером. С полувековым стажем ушла на пенсию. И вплоть до 1991 года возглавляла Белореченский совет ветеранов. За участие в Великой Отечественной войне награждена Орденами Славы 3 степени, орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». А самым важным достижением в своей жизни она считает двух своих детей, четверых внуков, шестерых правнуков и пока ещё одну праправнучку.Сейчас рядом с Марией Константиновной живет дочь. Галина Николаевна присматривает, помогает. Рассказывает, что мама подолгу перебирает газетные вырезки – свои архивы, дважды в день обязательно смотрит новости. Очень сопереживает горю земляков, пострадавших от наводнений. А ещё Мария Константиновна много гуляет и дышит свежим воздухом. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.