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Жительнице Иркутской области исполнилось 100 лет

Жительнице Иркутской области исполнилось 100 лет
Общество,  Фото:служба записи актов гражданского состояния Иркутской области
Воздушный стрелок из Усольского района прошла Вторую мировую от Сталинграда до Японии

Жительнице посёлка Белореченского Усольского района Иркутской области Марии Константиновне Охрименко исполнилость 100 лет. В юбилейный день виновнице торжества вручали огромные букеты, воздушные шары, подарки; звучали поздравления и концертные номера в её честь.

Поздравить Марию Константиновну пришли представители администрации города Усолья-Сибирского и Усольского района, глава посёлка, депутаты всех уровней, представители управления министерства соцзащиты и сотрудники ЗАГСа. Гости собрались в зале музыкальной школы посёлка Белореченский. Героиня торжества восседала в красивом кресле с королевским достоинством. Участница Великой Отечественной войны – воздушный стрелок, прошедшая войну от Сталинграда до Японии, почётный гражданин посёлка и прапрабабушка.

Мария Константиновна, а тогда 100 лет назад, просто Маша Галина, родилась в июле 1919 года в деревне Нижний Булай Черемховского района у бедной крестьянской семьи. Уже в 10-12 лет она пошла работать: мыть избы, стирать на зажиточных односельчан. Грамоте обучалась в деревенской школе, а профессию – учитель начальных классов – получила в 16 лет, окончив курсы при Черемховском педучилище. И в этом же 1935 году стала работать в селе Тельма Усольского района.

В 1942 году Мария пошла добровольцем на фронт. Окончила курсы воздушных стрелков и всю оставшуюся войну, до самой Победы и даже дольше, отлетала спиной к спине с лётчиками штурмового авиаполка на Ил-2.

Вернулась на родину фронтовичка в 1946 году, и сразу получила назначение учителем в Мальтинскую семилетнюю школу. А тут и суженый приехал погостить – бравый хлопец из Полтавы, авиамеханик полка, в котором служили на Востоке, Николай Петрович Охрименко. А вскоре Мария Галина стала Марией Охрименко, и родила дочку Галю. Семья поехала жить на Украину – там родился сын – но через 7 лет вернулись всё же в Сибирь, обосновались в Белореченском. Спустя совсем немного стала Мария Константиновна вдовой… Её суженый не дожил и до 50 лет…

Мария Константиновна работала на очень ответственных постах: председателем Мальтинского сельсовета, затем старшим бухгалтером. С полувековым стажем ушла на пенсию. И вплоть до 1991 года возглавляла Белореченский совет ветеранов. За участие в Великой Отечественной войне награждена Орденами Славы 3 степени, орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». А самым важным достижением в своей жизни она считает двух своих детей, четверых внуков, шестерых правнуков и пока ещё одну праправнучку.

Сейчас рядом с Марией Константиновной живет дочь. Галина Николаевна присматривает, помогает. Рассказывает, что мама подолгу перебирает газетные вырезки – свои архивы, дважды в день обязательно смотрит новости. Очень сопереживает горю земляков, пострадавших от наводнений. А ещё Мария Константиновна много гуляет и дышит свежим воздухом. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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