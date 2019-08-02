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Фестиваль «PROкачай Улан-Удэ» начнётся в парке Орешкова

Фестиваль «PROкачай Улан-Удэ» начнётся в парке Орешкова
Общество,  Фото:pixabay.com
Опубликована программа и схема проведения открытия межрегионального фестиваля-конкурса

12 августа в парке имени С. Н. Орешкова стартует межрегиональный молодёжный фестиваль-конкурс культуры и искусств «PROкачай Улан-Удэ».

В 16:00 начнётся официальное торжественное открытие фестиваля. В 17:00 – на сцене выступит рок-группа «Метро». С 18:00 посетители смогут потанцевать на дискотеке под открытым небом. А в 20:00 зрителям покажут праздничную программу с выступлениями звёзд бурятской эстрады и артистов из других регионов.

С 15:00 до 18:00 на территории парка будут работать интерактивных зоны:

«Музыкальный квартал» – здесь будет организовано акустическое и электронное исполнение музыкальных композиций знаменитых отечественных групп;
«Танцевальный квартал» – профессиональные хореографы и фитнес-инструкторы проведут мастер-классы по танцевальным направлениям;
«HandMade квартал» – мастер-классы по прикладному творчеству, рукоделию;
«Строительный квартал» – на площадке с песком все желающие смогут поучаствовать в создании песочного замка, отдельных скульптур; пройдёт конкурс на самую оригинальную скульптуру из песка;
«Крио-квартал» – анимационная программа и эксперименты с жидким азотом;
«Extreme-квартал» – профессионалы и любители проведут мастер-классы и показательные выступления по экстремальным видам спорта (скейтборд, BMX), а также по уличной атлетике и гимнастике (воркауту);
«Game-квартал» – чемпионат по «Mortal Combat 3 Ultimatum» среди всех желающих;
«Life-квартал» – площадка комплексной двигательной активности и оздоровительных процедур; тут же состоится медицинский осмотр организма гостей специалистами.

В следующие дни фестиваль и конкурс продолжатся в других парках. В финальном гала-концерте будут представлены лучшие номера участников фестиваля.

Возрастное ограничение 12+


фестиваль конкурс открытие Улан-Удэ
 
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