В Иркутской области реконструируют высадку советского десанта на Малую землю





III ежегодная военно-историческая реконструкция высадки советского десанта на Малую землю традиционно пройдёт на берегу Братского моря в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

Организатор зрелищной патриотической акции, приуроченной к Дню военно-морского флота России – военно-исторический клуб «Братская земля».







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По словам организаторов, место действия – район детского оздоровительного лагеря «Крылатый» выбрано не случайно. Расчёт сделан на то, чтобы реконструкцию увидели ребята, проживающие в лагере – одном из самых крупных учреждений детского отдыха в Братске.Начало мероприятия – 4 августа, в 11:00. Перед началом реконструкции братчане почтят память соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.Всего в реконструкции примут участие несколько десятков человек, в том числе гости из Усть-Илимска. Будут задействованы два катера. Горожане увидят военную форму и образцы оружия времен войны (автомат ППШ, пистолет-пулемёт ППС, винтовка Мосина, пулемёт Дегтярева, пулемёт «Максим», карабин «Маузер», пистолет-пулемёт MP 38 и другие). Главной особенностью «Малой земли – 2019» станет широкое использование пиротехнических эффектов.В феврале 1943 года в районе деревни Станичка у Новороссийска прошла высадка советского морского десанта, ставшая началом знаменитой героической обороны Малой земли. Оборона продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска.