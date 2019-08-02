Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей





Федеральная служба государственной статистики проводит конкурс на создание логотипа Всероссийской переписи населения 2020. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 июля по 6 августа включительно.



Жители Бурятии старше 18 лет могут присоединиться к участию в конкурсе и выиграть денежный приз.



- Призовой фонд конкурса составляет 570 000 рублей. Жюри проекта выберет три наиболее достойные работы. Каждому призёру конкурса присуждается премия в размере 190 000 рублей, с учётом налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, – сообщается в положении конкурса.



Лучшая работа будет взята за основу нового фирменного стиля переписи.

