 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Августа

01 Августа

Популярное

Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей

Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на конкурс лучшего логотипа всероссийской переписи принимаются до 6 августа

Федеральная служба государственной статистики проводит конкурс на создание логотипа Всероссийской переписи населения 2020. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 июля по 6 августа включительно.

Жители Бурятии старше 18 лет могут присоединиться к участию в конкурсе и выиграть денежный приз.

- Призовой фонд конкурса составляет 570 000 рублей. Жюри проекта выберет три наиболее достойные работы. Каждому призёру конкурса присуждается премия в размере 190 000 рублей, с учётом налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, – сообщается в положении конкурса.

Лучшая работа будет взята за основу нового фирменного стиля переписи.
перепись населения конкурс логотип Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Общество, 02.08.2019
Заявки на конкурс лучшего логотипа всероссийской переписи принимаются до 6 августа
В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном
В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном
Общество, 02.08.2019
У него изъяли древесину, бензопилу и автомобиль
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
Общество, 02.08.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Иркутск отмечает День ВДВ
Иркутск отмечает День ВДВ
Общество, 02.08.2019
В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
Общество, 02.08.2019
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
Общество, 02.08.2019
В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
Общество, 02.08.2019
Победители получат дипломы и денежные призы
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
Общество, 02.08.2019
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
Общество, 02.08.2019
Открыт участок с 1491 по 1494 километр в городе Тулун
Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»
Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»
Общество, 02.08.2019
Виктория Дашиева выиграла Гран-при международного конкурса
Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Общество, 02.08.2019
Она присвоила почти 100 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^