В Иркутске стартовал фестиваль по водно-моторному спорту «Baikal Jet Fest»



В Иркутске начался второй международный фестиваль по водно-моторному спорту «Baikal Jet Fest». В нём принимают участие любители, спортсмены, действующие чемпионы и звёзды фристайла из 9 стран мира: России, ОАЭ, США, Бразилии, Мексики, Австралии, Великобритании, Бельгии, Украины.



- Фестиваль по аквабайку такого уровня впервые проходит у нас. И мы по-настоящему рады приветствовать в нашем городе гостей из разных стран мира. Ещё несколько лет назад сложно было себе представить, что в Иркутске могут проводиться соревнования по таким зрелищным видам спорта в принципе. А сегодня это уже воспринимается как само собой разумеющееся. Сегодня в нашем Иркутске мы увидим выступления лучших спортсменов мира! Убеждён, фестиваль станет настоящим событием не только для спортсменов, но и для всех иркутян, гостей города, – поприветствовал участников и гостей соревнований городской мэр Дмитрий Бердников.



Открыл фестиваль благотворительный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот. Именитые райдеры прокатили детей по акватории Ангары.



В основной программе соревнований – 3 дисциплины: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов), фристайл (демонстрация трюков). Мастерство продемонстрируют мировые звезды аквабайка: чемпион мира Ли Стоун из Великобритании, Рашид Али аль-Мулла из ОАЭ, Алессандр Ленци из Бразилии, Таннер Томас из США, Нильс Виллемс из Бельгии. Россию представляют более 60 спортсменов со всей страны, в том числе Иркутска.



Для болельщиков и спортсменов организованы развлекательные зоны, гонка на сапбордах «SUP RACE BJF», мастер-классы от Никиты Мартьянова, 13-кратного чемпиона России, чемпиона Европы и бронзового призёра чемпионата мира по вейкборду, а также от действующего чемпиона по аквабайку британца Ли Стоуна. Завершится фестиваль уникальным флайборд-шоу с огнемётами и концертами звёзд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

