В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном



Во время рейдового патрулирования лесов в ночное время суток в Еравнинском районе Бурятии лесные инспекторы услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу представить документы, правонарушитель сознался, что пилит сосны незаконно.



В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель заготовил около 23 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 90 тысяч рублей. Правонарушителем оказался житель села Комсомольское Еравнинского района.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «КамАЗ» были изъяты. В отношении правонарушителя составлен протокол по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

