«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
2 августа вся Россия отмечает День воздушно-десантных войск.
Сегодня в Улан-Удэ бывшие и действующие военнослужащие традиционно собрались у памятника «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память павших воинов. Некоторые пришли со своими детьми, жёнами. Они возложили здесь цветы.
Праздничные гуляния прошли по улицам столицы Бурятии.
Также в посёлке Сосновый Бор состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 89-й годовщины образования ВДВ. Было организовано торжественное собрание. И в ходе празднования военнослужащие 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продемонстрировали показательные выступления, представили оружие, виды рукопашного боя, прыгнули с парашютом.
Зрителям были представлены автомобили и военные машины, состоящие на вооружении улан-удэнских десантников.
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки на конкурс лучшего логотипа всероссийской переписи принимаются до 6 августа
У него изъяли древесину, бензопилу и автомобиль
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны
В селе Джида накануне прорвало дамбу
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии
В Сети опубликовали трейлер к новому фильму
В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
Победители получат дипломы и денежные призы
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир
Открыт участок с 1491 по 1494 километр в городе Тулун
Виктория Дашиева выиграла Гран-при международного конкурса
Она присвоила почти 100 тысяч рублей
В селе Джида накануне прорвало дамбу
Работы закончат в середине августа