В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



2 августа вся Россия отмечает День воздушно-десантных войск.



Сегодня в Улан-Удэ бывшие и действующие военнослужащие традиционно собрались у памятника «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память павших воинов. Некоторые пришли со своими детьми, жёнами. Они возложили здесь цветы.



Праздничные гуляния прошли по улицам столицы Бурятии.



Также в посёлке Сосновый Бор состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 89-й годовщины образования ВДВ. Было организовано торжественное собрание. И в ходе празднования военнослужащие 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продемонстрировали показательные выступления, представили оружие, виды рукопашного боя, прыгнули с парашютом.



Зрителям были представлены автомобили и военные машины, состоящие на вооружении улан-удэнских десантников.







