В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны
Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 89-летия со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Иркутске. У памятника В.Ф. Маргелову и ветеранам воздушно-десантных войск на бульваре Гагарина состоялся праздничный митинг.
- «Крылатая пехота» является элитой Российской армии. Бойцы в голубых беретах – всегда на передовой. Мы по праву гордимся подвигами иркутских солдат и офицеров. Вы защищаете интересы нашего государства с оружием в руках, многие прошли «горячие точки». Вы пример для нашей молодёжи, образец чести, дружбы, солидарности, – поприветствовал участников мэр областного центра Дмитрий Бердников.
В мероприятии приняли участие ветераны воздушно-десантных войск и войск специального назначения, представители администрации города, ветеранских общественных организаций, военнослужащие Иркутского гарнизона, курсанты центра «Патриот», юнармейцы, жители и гости областного центра.
После митинга участники прошли в торжественной колонне по бульвару Гагарина к памятнику Александру III. Там в честь праздника состоялась концертная программа с показательными выступлениями и конкурсами, работала полевая кухня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Иркутск отмечает День ВДВ
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