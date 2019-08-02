Иркутск отмечает День ВДВ

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны



Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 89-летия со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Иркутске. У памятника В.Ф. Маргелову и ветеранам воздушно-десантных войск на бульваре Гагарина состоялся праздничный митинг.



- «Крылатая пехота» является элитой Российской армии. Бойцы в голубых беретах – всегда на передовой. Мы по праву гордимся подвигами иркутских солдат и офицеров. Вы защищаете интересы нашего государства с оружием в руках, многие прошли «горячие точки». Вы пример для нашей молодёжи, образец чести, дружбы, солидарности, – поприветствовал участников мэр областного центра Дмитрий Бердников.



В мероприятии приняли участие ветераны воздушно-десантных войск и войск специального назначения, представители администрации города, ветеранских общественных организаций, военнослужащие Иркутского гарнизона, курсанты центра «Патриот», юнармейцы, жители и гости областного центра.



После митинга участники прошли в торжественной колонне по бульвару Гагарина к памятнику Александру III. Там в честь праздника состоялась концертная программа с показательными выступлениями и конкурсами, работала полевая кухня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

