 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Августа

01 Августа

Популярное

Иркутск отмечает День ВДВ

Иркутск отмечает День ВДВ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 89-летия со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Иркутске. У памятника В.Ф. Маргелову и ветеранам воздушно-десантных войск на бульваре Гагарина состоялся праздничный митинг.

- «Крылатая пехота» является элитой Российской армии. Бойцы в голубых беретах – всегда на передовой. Мы по праву гордимся подвигами иркутских солдат и офицеров. Вы защищаете интересы нашего государства с оружием в руках, многие прошли «горячие точки». Вы пример для нашей молодёжи, образец чести, дружбы, солидарности, – поприветствовал участников мэр областного центра Дмитрий Бердников.

В мероприятии приняли участие ветераны воздушно-десантных войск и войск специального назначения, представители администрации города, ветеранских общественных организаций, военнослужащие Иркутского гарнизона, курсанты центра «Патриот», юнармейцы, жители и гости областного центра.

После митинга участники прошли в торжественной колонне по бульвару Гагарина к памятнику Александру III. Там в честь праздника состоялась концертная программа с показательными выступлениями и конкурсами, работала полевая кухня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Праздники ВДВ митинг Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Общество, 02.08.2019
Заявки на конкурс лучшего логотипа всероссийской переписи принимаются до 6 августа
В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном
В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном
Общество, 02.08.2019
У него изъяли древесину, бензопилу и автомобиль
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
Общество, 02.08.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Иркутск отмечает День ВДВ
Иркутск отмечает День ВДВ
Общество, 02.08.2019
В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
Общество, 02.08.2019
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
Общество, 02.08.2019
В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
Общество, 02.08.2019
Победители получат дипломы и денежные призы
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
Общество, 02.08.2019
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
Общество, 02.08.2019
Открыт участок с 1491 по 1494 километр в городе Тулун
Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»
Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»
Общество, 02.08.2019
Виктория Дашиева выиграла Гран-при международного конкурса
Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Общество, 02.08.2019
Она присвоила почти 100 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^