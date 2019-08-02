«У вас тут дезорганизация»: Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии в результате разлива реки подтопило село Джида. Были затоплены 25 придомовых участков. 31 июля в селе Петропавловка было подтоплено 63 двора. Также из-за паводков от «большой земли» оказались отрезаны 3 села.
1 августа глава республики Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском и Джидинском районах. В этот же день в селе Джида прорвало дамбу.
В Джидинском районе главу Бурятии возмутила работа главы района Валерия Цыренова по ликвидации последствий паводка.
- У вас тут дезорганизация. Не хватало техники - надо было всех на уши поднимать. То, что люди у вас круглые сутки работают, это им плюс. А глава должен решения принимать, – резко высказался Алексей Цыденов.
- Так, мы вчера решения и принимали, чтобы воду туда отвести, - пытался оправдаться глава района.
- Ну и где вода? У нас не так как в Иркутске, у нас не на 11 метров всё тут поднялось, - сказал глава Бурятии.
По прогнозам, в Джидинском районе вода будет стоять ещё сутки.
- В Петропавловке воды много, и она сейчас вся сюда идёт. Здесь прорвало, будут работать, но не будет выдерживать, и вот эту всю низину затопит, - пояснил Цыденов.
Глава республики добавил, что дамбу в Джиде будут делать точно.
Для борьбы с паводком в Джиде работает оперативный штаб, возглавляемый заместителем председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгением Луковниковым, принимаются меры. Кроме того, будет организован подвоз питьевой воды.