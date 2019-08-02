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«У вас тут дезорганизация»: Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района

«У вас тут дезорганизация»: Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района
Общество, 
В селе Джида накануне прорвало дамбу

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии в результате разлива реки подтопило село Джида. Были затоплены 25 придомовых участков. 31 июля в селе Петропавловка было подтоплено 63 двора. Также из-за паводков от «большой земли» оказались отрезаны 3 села.

1 августа глава республики Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском и Джидинском районах. В этот же день в селе Джида прорвало дамбу. 

В Джидинском районе главу Бурятии возмутила работа главы района Валерия Цыренова по ликвидации последствий паводка. 
 
- У вас тут дезорганизация. Не хватало техники - надо было всех на уши поднимать. То, что люди у вас круглые сутки работают, это им плюс. А глава должен решения принимать, – резко высказался Алексей Цыденов. 

- Так, мы вчера решения и принимали, чтобы воду туда отвести, - пытался оправдаться глава района. 

- Ну и где вода? У нас не так как в Иркутске, у нас не на 11 метров всё тут поднялось, - сказал глава Бурятии. 
 
По прогнозам, в Джидинском районе вода будет стоять ещё сутки. 

- В Петропавловке воды много, и она сейчас вся сюда идёт. Здесь прорвало, будут работать, но не будет выдерживать, и вот эту всю низину затопит, - пояснил Цыденов. 

Глава республики добавил, что дамбу в Джиде будут делать точно. 


Для борьбы с паводком в Джиде работает оперативный штаб, возглавляемый заместителем председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгением Луковниковым, принимаются меры. Кроме того, будет организован подвоз питьевой воды.  
подтопление
 
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