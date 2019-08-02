В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению

«В то же время в профилактических целях проводится работа по подготовке к возможному подтоплению. Уточняются списки одиноких граждан, престарелых, с детьми, тех, кто по каким-то причинам не может самостоятельно передвигаться, чтобы взять их под патронаж», - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.По данным на 2 августа, уровень воды в реке Селенге составляет 152 см (повышение за сутки 16 см), при выходе на пойму (подтопление низменных участков) - 230 см, критический уровень – 330 см.На реке Уде уровень воды – 124 см. (за сутки уровень не поменялся), при выходе на пойму – 230 см., критический уровень – 330 см.- Мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам. Трагедия в Тулуне Иркутской области у всех на слуху, - пояснил заместитель руководителя администрации Советского района Владислав Дармаев.На совещании заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Федоров рассказал о системе оповещения, о том, где можно получить достоверную информацию об уровне воды.Подобная информация ежедневно выставляется на сайт администрации Улан-Удэ в разделе «Безопасность». Также она дублируется в мобильный чат председателям ДНТ и СНТ, расположенных рядом с водоёмами.В Улан-Удэ работает система оповещения, её включают ежемесячно, чтобы проверить работоспособность. Сигналы оповещения в автоматическом режиме транслируются из 12 мощных сирен, в отдалённых микрорайонах имеется 38 стационарных систем оповещения. В случае неблагоприятных метеоусловий производится смс-рассылка на сотовые телефоны всех мобильных операторов.Телефоны единой городской диспетчерской службы:21-29-72, 37-90-51, 21-36-65