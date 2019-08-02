 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Августа

01 Августа

Популярное

В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению

В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии

В администрации Советского района Улан-Удэ 2 августа прошло совещание с председателями СНТ и ДНТ, расположенных на Левом берегу. Поводом для встречи стала подготовка жителей, всех структур власти к возможному подтоплению низменных участков. На совещании присутствовали представители поликлиник, школ, управления социальной защиты населения, управления по ЧС, полиции, инспекторов земельного контроля и весь аппарат администрации района.

- Мы дали все телефоны единой диспетчерской службы Улан-Удэ, свои телефоны, чтобы граждане узнавали текущую информацию из проверенных источников, чтобы не поддавались панике, - пояснили в администрации района. 

 

«В то же время в профилактических целях проводится работа по подготовке к возможному подтоплению. Уточняются списки одиноких граждан, престарелых, с детьми, тех, кто по каким-то причинам не может самостоятельно передвигаться, чтобы взять их под патронаж», - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

По данным на 2 августа, уровень воды в реке Селенге составляет 152 см (повышение за сутки 16 см), при выходе на пойму (подтопление низменных участков) - 230 см, критический уровень – 330 см.

На реке Уде уровень воды – 124 см. (за сутки уровень не поменялся), при выходе на пойму – 230 см., критический уровень – 330 см.

- Мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам. Трагедия в Тулуне Иркутской области у всех на слуху, - пояснил заместитель руководителя администрации Советского района Владислав Дармаев.

На совещании заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Федоров рассказал о системе оповещения, о том, где можно получить достоверную информацию об уровне воды.

Подобная информация ежедневно выставляется на сайт администрации Улан-Удэ в разделе «Безопасность». Также она дублируется в мобильный чат председателям ДНТ и СНТ, расположенных рядом с водоёмами.

В Улан-Удэ работает система оповещения, её включают ежемесячно, чтобы проверить работоспособность. Сигналы оповещения в автоматическом режиме транслируются из 12 мощных сирен, в отдалённых микрорайонах имеется 38 стационарных систем оповещения. В случае неблагоприятных метеоусловий производится смс-рассылка на сотовые телефоны всех мобильных операторов.

Телефоны единой городской диспетчерской службы:
21-29-72, 37-90-51, 21-36-65

подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
Общество, 02.08.2019
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
Общество, 02.08.2019
В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
Общество, 02.08.2019
Победители получат дипломы и денежные призы
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
Общество, 02.08.2019
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
Общество, 02.08.2019
Открыт участок с 1491 по 1494 километр в городе Тулун
Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»
Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»
Общество, 02.08.2019
Виктория Дашиева выиграла Гран-при международного конкурса
Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Общество, 02.08.2019
Она присвоила почти 100 тысяч рублей
В Забайкалье будут развивать субсидированные авиаперевозки
В Забайкалье будут развивать субсидированные авиаперевозки
Общество, 02.08.2019
Также в крае планируется реконструкция аэропорта «Чара»
В Бурятии поступило 25 заявок по «Дальневосточному гектару» за первый час приёма
В Бурятии поступило 25 заявок по «Дальневосточному гектару» за первый час приёма
Общество, 02.08.2019
В основном заявки поступают на индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство и предпринимательство
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 02.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы
Читинская студентка выиграла 250 тысяч рублей благодаря Lego-роботу
Читинская студентка выиграла 250 тысяч рублей благодаря Lego-роботу
Общество, 01.08.2019
Грант пойдёт на реализацию волонтёрского проекта «Дети, не болейте!»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^