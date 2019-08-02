В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению

В администрации Советского района Улан-Удэ 2 августа прошло совещание с председателями СНТ и ДНТ, расположенных на Левом берегу. Поводом для встречи стала подготовка жителей, всех структур власти к возможному подтоплению низменных участков. На совещании присутствовали представители поликлиник, школ, управления социальной защиты населения, управления по ЧС, полиции, инспекторов земельного контроля и весь аппарат администрации района.
- Мы дали все телефоны единой диспетчерской службы Улан-Удэ, свои телефоны, чтобы граждане узнавали текущую информацию из проверенных источников, чтобы не поддавались панике, - пояснили в администрации района.
«В то же время в профилактических целях проводится работа по подготовке к возможному подтоплению. Уточняются списки одиноких граждан, престарелых, с детьми, тех, кто по каким-то причинам не может самостоятельно передвигаться, чтобы взять их под патронаж», - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
По данным на 2 августа, уровень воды в реке Селенге составляет 152 см (повышение за сутки 16 см), при выходе на пойму (подтопление низменных участков) - 230 см, критический уровень – 330 см.
На реке Уде уровень воды – 124 см. (за сутки уровень не поменялся), при выходе на пойму – 230 см., критический уровень – 330 см.
- Мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам. Трагедия в Тулуне Иркутской области у всех на слуху, - пояснил заместитель руководителя администрации Советского района Владислав Дармаев.
На совещании заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Федоров рассказал о системе оповещения, о том, где можно получить достоверную информацию об уровне воды.
Подобная информация ежедневно выставляется на сайт администрации Улан-Удэ в разделе «Безопасность». Также она дублируется в мобильный чат председателям ДНТ и СНТ, расположенных рядом с водоёмами.
В Улан-Удэ работает система оповещения, её включают ежемесячно, чтобы проверить работоспособность. Сигналы оповещения в автоматическом режиме транслируются из 12 мощных сирен, в отдалённых микрорайонах имеется 38 стационарных систем оповещения. В случае неблагоприятных метеоусловий производится смс-рассылка на сотовые телефоны всех мобильных операторов.
Телефоны единой городской диспетчерской службы:
21-29-72, 37-90-51, 21-36-65