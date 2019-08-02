В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды

В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
Сегодня, 2 августа, с 10:00 утра в Улан-Удэ была прекращена подача холодной воды по улице Антонова, в связи с проведением аварийно−восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 100 мм.
Под отключение попадали три дома по улице Антонова: №4, №5 и №19. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
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