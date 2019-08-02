В Бурятии выберут лучшую поющую семью





25 октября этого года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии пройдёт открытый фестиваль-конкурс семейных вокальных ансамблей «Поющая семья Бурятии».Фестиваль посвящён 100-летию со дня рождения заслуженного работника Бурятской АССР, основательницы семейного ансамбля Черепановых – Марии Фёдоровны Черепановой. Конкурс пройдёт в рамках гранта правительства Республики Бурятия.Организаторы приглашают принять участие семейные вокальные ансамбли из районов республики и Улан-Удэ. Конкурсанты должны представить два разнохарактерных произведения российских, зарубежных, бурятских композиторов. По итогам фестиваля-конкурса экспертная комиссия присуждит Гран-При, дипломы I, II, III степеней, денежные призы и специальный приз от семьи Черепановых, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.