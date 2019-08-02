В Улан-Удэ приедут ди-джеи из Гонконга и Москвы

Они выступят на ночном фестивале электронной музыки
24 августа в улан-удэнском парке имени Д. Ж. Жанаева состоится фестиваль электронной музыки «PROexperience». Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха города.
На главной сцене парка с 8 вечера до 6 утра для любителей электронной танцевальной музыки выступят лучшие ди-джеи Улан-Удэ, Москвы, Красноярска и Иркутска. Также на фестиваль приедут DJ из Гонконга.
Возрастное ограничение 18+
Они выступят на ночном фестивале электронной музыки
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