Жители Бурятии почтят память героя

В Улан-Удэ состоится акция, посвящённая дню рождения Алдара Цыденжапова
В Улан-Удэ пройдёт церемония возложения цветов, посвящённая дню рождения Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова. 4 августа Алдару исполнилось бы 28 лет.
Акция состоится 4 августа в 9 часов утра на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой». Почтить память великого героя придут жители столицы Бурятии, представители патриотических объединений, общественные организации, школьники и студенты.
На следующий день, 5 августа, детям, отдыхающим в лагере «Дружба» Заиграевского района сотрудники молодёжного центра расскажут о подвиге Алдара и проведут урок мужества.
Справка
Алдар Цыденжапов – матрос Тихоокеанского флота России. 24 сентября 2010 года в возрасте 19 лет ценой своей жизни спас более 300 членов экипажа эсминца «Быстрый», а также военный корабль и предотвратил экологическую катастрофу. Ему оставалось служить меньше месяца. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
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