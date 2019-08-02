В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку

1 августа в небольшом селе Ташир Селенгинского района Бурятии была открыта новая спортивная площадку с искусственным покрытием площадью 16 на 30 метров. Мероприятие состоялось в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Бурятии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр спорта и молодёжной политики региона Вячеслав Дамдинцурунов.
Также в 2018 году в селе Ташир при поддержке правительства Бурятии был открыт специализированный зал для стрельбы из лука.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в улусе Нур-Тухум Селенгинского района Бурятии открылась универсальная спортивная площадка.
Также в 2018 году в селе Ташир при поддержке правительства Бурятии был открыт специализированный зал для стрельбы из лука.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в улусе Нур-Тухум Селенгинского района Бурятии открылась универсальная спортивная площадка.