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В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку

В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир

1 августа в небольшом селе Ташир Селенгинского района Бурятии была открыта новая спортивная площадку с искусственным покрытием площадью 16 на 30 метров. Мероприятие состоялось в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Бурятии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр спорта и молодёжной политики региона Вячеслав Дамдинцурунов.

Также в 2018 году в селе Ташир при поддержке правительства Бурятии был открыт специализированный зал для стрельбы из лука.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в улусе Нур-Тухум Селенгинского района Бурятии открылась универсальная спортивная площадка.
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