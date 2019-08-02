Красавица из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций»



Конкурс красоты прошёл в юбилейный 15-й раз. За Гран-при боролись девушки из Монголии, Китая и России.



Как сообщал «Байкал-Daily», на главную корону претендовали сразу Как сообщал «Байкал-Daily», на главную корону претендовали сразу 5 девушек из Бурятии . Кроме Виктории Дашиевой, в конкурсе «Мисс монгольских наций» участвовали обладательница титула «Краса Бурятии-2019» Алтана Ангархаева, вице-краса Бурятии и артистка балета театра «Байкал» Сэсэгма Даиндарова, вице-юная Краса Бурятии Надежда Шагдурова и ещё одна юная представительница конкурса Оксана Куприянова.



В результате на конкурсе в Монголии Алтана Ангархаева завоевала титул «Вторая вице-мисс Монгольских наций», Сэсэг Даиндарова стала «Мисс Талант», титул «Мисс Стар» заслужила Надежда Шагдырова, лауреатом творческого состязания стала Оксана Куприянова. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.







Конкурс красоты длился три недели. За это время конкурсантки прошли несколько этапов. Одним из них был конкурс талантов, где победила Сэсэгма Даиндарова. На этапе «Мисс Спорт», где нужно было стрелять из лука, победила Виктория Дашиева. Девушка является мастером спорта по стрельбе из лука.



На этапе «Мисс знаний» девушки выступали с презентациями «Гордость монгольской нации». Участницы из Бурятии рассказали об озере Байкал, Тункинской долине, Окинском районе и о театре песни и танца «Байкал».



На последнем этапе «Мисс Модель» конкурсантки дефилировали в дизайнерских нарядах.